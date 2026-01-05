笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（56）が3日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」（土曜深夜0・00）に出演。子供たちのお年玉事情を明かした。番組ではお年玉が話題となり、幼少期に全額もらえたか、あるいは親に一部は預けてそのままになったかで盛り上がった。1男2女の父である加藤は「全部（子供に）渡す。ウチは『お年玉で1年、生活しろ』だから」ときっぱり。もらったお年玉を全額渡す代わり