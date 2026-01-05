◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝桐蔭学園24―21大阪桐蔭（2026年1月5日東大阪市・花園ラグビー場）桐蔭学園（神奈川第1）が大阪桐蔭（大阪第3）を下し、史上6校目となる3連覇に王手をかけた。地域支配率で優位に立った前半に2トライを挙げ10―0で折り返すと、一時は逆転を許すも、4点を追う後半22分にPR喜のトライで再逆転。後半26分には再々逆転を許すも、17―22で迎えた後半36分、再びPR喜が中央にトライを決め、