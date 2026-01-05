プロ野球・西武の西口文也監督が5日、ともにポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を表明していた今井達也投手と郄橋光成投手に言及しました。この日、今季のチームスローガン「打破」を発表した西口監督。まずアストロズへの移籍が決まった今井投手について、「向こうでどういうピッチングをしてくれるか本当に今から楽しみですし、ワクワクしています」と、チームを支えてきたエースの新たな挑戦へエールを送りま