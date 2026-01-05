LDHは1月5日、「鳥焼き 小花」店主の佐藤晋太郎さんを新たなLDH Culinary Artist（カリナリーアーティスト）として迎えることを発表しました。 【写真を見る】【 LDH 】 「焼鳥職人をアーティストに」LDHが仕掛ける食のエンタメミシュラン選出の名店店主が就任公式サイトでは、「LDHは『⾷もエンタテインメント』という理念のもと、LDHは新たな挑戦を続けています。今回、串に刺さない"鳥焼き"を主役に、鳥しきICHI