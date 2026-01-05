巨人、中日でバッテリーコーチを務めた西山秀二氏（58）が、片岡篤史氏（56）のYouTube「片岡篤史チャンネル」に出演。強力な広島投手陣でも打ち取りようがなかった好打者を明かした。捕手としてデータを用いても攻略できない打者もいる。西山氏は「古田さんは攻めようがなかった。こうやれば打ち取れるというのがない」と、捕手ながら首位打者も獲得した元ヤクルトの古田敦也氏の名前を挙げた。「どんな球にもついてくる