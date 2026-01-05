高市首相は５日の年頭記者会見で、南米ベネズエラ情勢を巡り、「関係国と緊密に連携して対応にあたっている」と述べつつ、同国のニコラス・マドゥロ大統領を拘束した米国の軍事作戦には直接言及せず、法的評価に踏み込まなかった。首相は日本政府の立場について、「これまでも、一刻も早くベネズエラにおける民主主義が回復されることの重要性を訴えてきた。我が国は従来から、自由、民主主義、法の支配といった基本的価値や原