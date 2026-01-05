日経平均株価の終値を示すモニター。前年末比1493円32銭高の5万1832円80銭の高値水準となった＝5日午後、東京都中央区今年最初の取引となる大発会を迎えた5日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反発した。終値は前年末比1493円32銭高の5万1832円80銭となり、約2カ月ぶりの高値水準。年始の米国株高が波及し、人工知能（AI）や半導体、輸出関連など幅広い銘柄が値上がりした。上げ幅は一時1600円を超えた。米国による