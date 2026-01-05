長崎県諫早市で2001年に殺害された小学1年川原和未子さん＝当時（7）＝の遺族が、殺人罪で無期懲役判決が確定し服役中の吉岡達夫受刑者に約7千万円の損害賠償を求め、福岡地裁に提訴したことが5日、遺族側への取材で分かった。先月15日付。受刑者側は過去に2度賠償命令判決を受けたが支払っておらず、時効を前に遺族が3度目の提訴をした。過去2度の訴訟では、長崎地裁大村支部が05年12月に、福岡地裁が16年1月にいずれも約7千