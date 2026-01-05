中日の球団創設90周年の広報アンバサダーに就任する「サカナクション」の山口一郎さん＝5日、名古屋市中日は5日、人気ロックバンド「サカナクション」でボーカルを務める山口一郎さんが球団創設90周年の広報アンバサダーに就任すると発表した。名古屋市内で委嘱式に出席した山口さんは「ドラゴンズが勝ち上がっていくために、積極的に発信していく。命を懸けてこの任を務めたい」と熱っぽく話した。山口さんは岐阜県出身の父の