気象台は、午後3時47分に、なだれ注意報を秋田市、横手市、大館市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、五城目町、井川町、美郷町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・秋田市、横手市、大館市、鹿角市、由利本荘市、潟上市などに発表（雪崩注意報） 5日15:47時点沿岸では、風雪や高波に注意してください。秋田県では、大雪や落雷、なだれ、電線等へ