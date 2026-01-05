ここまでブンデスリーガ15試合を消化し、13勝2分の無敗で首位に立つバイエルン。11日のヴォルフスブルク戦より後半戦がスタートするが、後半戦からは負傷離脱していた選手が本格復帰を果たすことになる。その1人が前半戦の終盤に戻ってきた日本代表DF伊藤洋輝だ。バイエルン加入後は度重なる怪我に悩まされてきたが、いよいよ本格的にプレイする時だ。独『Sky Germany』によると、クラブのクリストフ・フロイントSDも前半戦終盤に