プレミアリーグ第20節でマンチェスター・シティはチェルシーと対戦し、1-1で引き分けた。42分にタイアニ・ラインデルスのゴールで先制したシティだったが、後半ATに失点を許してしまい、勝ち点3を逃した。前節のサンダーランド戦でも引き分けたシティにとっては痛い2戦連続のドロー。首位のアーセナルに6ポイント差をつけられる形となったが、ロドリは切り替え前を向いている様子だ。「もちろんフラストレーションは溜まるが、結局