エアアジアグループ各社は、「NEW YEAR SALE」を1月5日から11日まで開催する。MOVE会員を対象に、1月4日から開催していた。エアアジアX、タイ・エアアジアX、エアアジア・フィリピン、タイ・エアアジアといったグループ各社が運航する路線が対象となる。日本発着では、台北、高雄、マニラ、クアラルンプール、バンコク行きなど対象となる。設定路線と最低片道運賃は以下の通り。全便全席が最大25％割引となる。いずれも燃油サーチ