JR東日本は5日、年末年始期間（去年12月26日～1月4日）の利用状況を発表しました。山形新幹線は、山形と新庄の間で前年を上回る利用者数となりました。 JR東日本によりますと、期間中の山形新幹線の利用状況は、福島ー米沢間で約12万7000人と前年並みだった一方、山形ー新庄間では約3万4000人と、前の年に比べて105％となり、県内区間で利用者数が伸びました。 混雑のピークは、下りは12月28日（日）に