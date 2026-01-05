札幌・中央警察署は2026年1月5日、倶知安町に住む会社員の男（21）を脅迫の疑いで逮捕しました。男は1月4日、札幌市中央区に住む元交際者の女性に対し、SNSで「今夜殺してあげるよ。もう生きてても意味ないよ」などとメッセージを送信し、脅迫した疑いが持たれています。1月5日未明、女性から「元交際者が来ている。殺してやると送ってくる」と110番通報があり、駆けつけた警察が、付近で男を発見し任意同行を求め、事情聴取