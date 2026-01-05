２０００年のＪリーグ加入から２７年目で初のＪ１に挑む水戸が４日、茨城・城里町のクラブハウスで始動し、新体制発表を行った。＊＊＊クラブは強化責任者の契約満了に伴い、Ｊ１昇格に導いた森直樹監督をフットボールダイレクター（強化責任者）に配置転換。２０１２〜２４年までクラブで育成やトップチームの指導者を歴任し、２５年はシーズン途中まで新潟の監督を務めた樹森大介氏を新監督に招聘（しょうへい）した