年賀式であいさつする中日の大島オーナー（右）＝5日、名古屋市内の球団事務所中日は5日、名古屋市内の球団事務所で年賀式を行った。15日には球団創設90周年を迎える。大島オーナーは「選手、首脳陣、フロントが一丸となって情熱的なシーズンを届けたい。午年にちなみ、順位も跳ね上がるような一年にしたい」とあいさつした。本拠地バンテリンドームナゴヤの改修など、90周年記念事業も進んでいる。加藤球団社長は「次の（節目