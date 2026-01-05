新弟子検査を終え、ポーズをとるアリュンエルデネ・スフバット＝5日、東京・両国国技館大相撲初場所（11日初日・両国国技館）の新弟子検査が5日、東京・両国国技館で行われ、鳥取城北高―専大出のアリュンエルデネ・スフバット（24）＝モンゴル出身、朝日山部屋＝ら受検者8人全員が身長167センチ以上、体重67キロ以上の体格基準を満たした。内臓検査の結果を待ち、初日に合格者が発表される。2024年全国学生選手権個人ベスト16