◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝桐蔭学園24―21大阪桐蔭（2026年1月5日花園）史上6校目の3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第1）が7年ぶり2度目の優勝を狙った大阪桐蔭（大阪第3）を破り、決勝戦へとコマを進めた。2回戦で常翔学園（大阪第2）、準々決勝で東海大大阪仰星（大阪第1）を下しており、大会史上初めて同一大会で大阪勢3校と対戦し、破った学校ともなった。欲しいところで確実にトライをもぎ取った。試合開始