ヤンキースからＦＡになったコディ・ベリンジャー外野手（３０）の移籍交渉が長引く中、ここにきてカブスが争奪戦に電撃参戦した。米紙「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者が４日（日本時間５日）、自身のＸに「カブスは旧友のコディ・ベリンジャーに連絡を取った」と投稿した。ドジャース時代の２０１９年にＭＶＰを獲得しているベリンジャーは２４年オフにカブスからヤンキースにトレード移籍。昨季は１５２試合