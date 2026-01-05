ひき逃げ事件の現場高松市上林町1日 香川県警によりますと、2025年12月29日～2026年1月3日に香川県でけがを伴う交通事故が17件（前年度は20件）発生し、19人が負傷しました。事故、けが人とも令和元年度（2019年度）以降、最少でした。 2025年12月31日、高松市で軽自動車を運転していた女(21)が女性（66）をひき逃げしたとして逮捕されました。女性は一時、意識不明の重体になりましたが、回復したということです