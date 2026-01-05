２０２６年最初の取引となる大発会を迎えた５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前年１２月３０日と比べて１４９３円３２銭（２・９７％）高の５万１８３２円８０銭だった。３営業日ぶりに値上がりした。一時、取引時間中としては昨年１１月４日以来、約２か月ぶりに５万２０００円台に乗せる場面もあった。前週末の米株式市場は人工知能（ＡＩ）関連銘柄の上昇が目立った。流れを引き継いだ東京市場では