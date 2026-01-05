きょう、新年最初の「大発会」を迎えた東京株式市場。日経平均株価は一時1600円以上値上がりし、節目の5万2000円台を回復する場面もありました。中継です。【写真を見る】【速報】「大発会」終値1493円高の5万1832円 日経平均株価半導体関連の銘柄を中心に全面高の展開一時1600円以上値上がり節目の5万2000円台回復する場面も午後に入っても上げ幅を拡大し、一時1700円近く上昇したきょうの株価。幸先の良い駆けだしとな