静岡・長泉町で現金1000万円が奪われた強盗事件で、警察は4日までに逮捕した少年3人のほかにも関与した人物がいるとみて捜査を進めています。12月22日未明、長泉町の店舗兼住宅で80代の夫婦がテープで縛られ現金約1000万円を奪われた事件で、警察は4日までに神奈川県に住むフィリピン国籍の高校生など、17歳の少年3人を逮捕しました。警察によりますと、3人は知人関係で夫婦とは面識がなかったということです。警察は事前に多額の