中国海洋石油集団（中国海油）は2日、中国最大の海上ガス田「深海1号」の稼働が始まって以降、100隻目となるタンカーのコンデンセート輸送が行われたことを発表した。新華網が伝えた。2025年の「深海1号」ガス田の石油・ガスの総生産量は石油換算で450万トン以上で、この規模は陸地の中型油田の生産量に相当する。（提供/人民網日本語版・編集/KN）