Ä¹ºê¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÌÓÉ®¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿È¾»æ440Ëç¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿¡Ö¤ª¤É¤ë¤Ò¤é¤¬¤ÊÅ¸¡×¤¬¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ß¤é¤¤Ä¹ºê¥³¥³¥¦¥©¡¼¥¯¡×5³¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥È¥¢KOMINKANÊ»ÀßÅ¸¼¨¾ì¡Ögallery coco¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê2025Ç¯12·î18Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤É¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¡×¤¿¤Á¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥Àºä¶á¤¯¤Ç¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼¡ÖCarpe Diem Cafe¡Ê¥«¥ë¥Ú¥Ç¥£¥¨¥à¥«¥Õ¥§¡Ë¡×¤ò±Ä¤à¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î