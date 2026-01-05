中国国内で実施されている消費財の買い替え補助金政策により、2025年、対象となる関連商品の売上高が2兆6000億元（約58兆4000億円）を上回り、3億6000万人が新商品を購入したということです。具体的には、自動車の買い替え台数が1150万台、家電の買い替え件数が1億2900万件、スマホなどのデジタル製品の買い替え件数が9100万件、住宅の内装やキッチン、バスのリフォームが1億2000万件、電動自転車の買い替えが1250万台に上っていま