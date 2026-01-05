アビスパ福岡が5日、今季の背番号を発表した。J1川崎に移籍した紺野和也が着けていた「8」は、湘南から加入した奥野耕平が託された。昨年途中に加入し、27番を着けていた碓井聖生は7番に変更した。全国高校サッカー選手権で4強入りし、初の頂点を狙う鹿児島・神村学園高から加入する福島和毅は46番となった。アビスパ福岡の背番号（★は新番号）2湯澤聖人3奈良竜樹5上島拓巳6重見柾斗★7