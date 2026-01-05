俳優の川崎麻世（62）が5日、自身のインスタグラムを更新。最強メンバーでの同窓会を報告した。「元同じ事務所の後輩達」と書き出した川崎。近藤真彦、野村義男、中村繁之との4ショットを公開。「このメンバーは最強の同窓会だった」とつづった。「一瞬で青春時代、いやもう少し前の10代に戻れるタイムマシーンに乗った様だった」とかみしめた。フォロワーからは「最高メンバー」「豪華」「やんちゃメンバーですね」「マッ