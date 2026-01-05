新しい年を迎え、多くの企業では1月5日が仕事始めです。新潟駅では雪が降る中、足早に職場に向かう人の姿が見られました。 最大で9日間の年末年始休みが終わり、多くの企業では仕事始めとなりました。雪が降り厳しい冷え込みとなった朝の新潟駅には、足早に職場へ向かう人の姿が見られました。【出勤する人】「仕事はじめです」Ｑ今朝どんな気分だった？「起きたくないなと思った」【出勤する人】「久しぶりの仕事なので気合いを