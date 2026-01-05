新潟市中央卸売市場では5日早朝、新春恒例の初市が行われました。5日、新潟市江南区の新潟市中央卸売市場で行われた青果部の初市には花角知事など約300人が出席しました。初競りでは野菜や果物が入った38艘の宝船が用意され、参加者が1万5000円から8万円で競り落としていきました。【新潟中央青果早川隆行取締役主管】「数量不足・単価高で推移している。変化に対応した形で取り組みをしながら産地を守っていく販売をしていきた