元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が5日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」に生出演し、今年4月1日から導入される自転車の交通違反への青切符制度について解説した。信号無視やスマートフォン操作、傘を差しながらの運転など、悪質な自転車の交通違反には、3000〜1万2000円の反則金が発生する。16歳以上が対象となる。MCのフリーアナウンサー青木源太からは「こういった厳しくなった背景には、そ