2025年の主なブランド別新車販売台数2025年の国内新車販売台数は前年比3.3％増の456万5777台と、2年ぶりに増加した。前年に認証不正問題で落ち込んだダイハツ工業などの販売が回復した。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が5日発表した。一方、経営不振でブランド力が低下した日産自動車は軽自動車、軽以外の自動車（登録車）ともに苦戦した。軽は7.0％増の166万7360台だった。ダイハツが46.2％増の51万1799台