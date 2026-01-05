【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは4日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は右ふくらはぎの張りのため本拠地ロサンゼルスでのグリズリーズ戦を欠場した。昨年12月30日のピストンズ戦から3試合連続の欠場。チームは最大16点差を逆転して120―114で2連勝し、22勝11敗とした。レーカーズのレディク監督は、試合前に八村について言及。6、7日のアウェー戦には「出場しない」とし「（ロサンゼルスに）残って調整する