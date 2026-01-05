北日本新聞社（富山市）は5日、長年蓄積した記事データを活用した「北日本新聞生成AI」を開発し、今春にも法人向けに提供を始めると発表した。「富山に詳しい生成AI」として県内企業や自治体の生産性向上や地域課題解決に寄与することを目指す。同様のサービスで先行する「新潟日報生成AI研究所」（新潟市）と5日付でパートナーシップ協定を締結し、開発・運営支援を受ける。地方紙で同研究所と提携して生成AI事業を進めるのは