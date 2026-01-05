23年ぶりに復活！東海道新幹線に完全個室の座席 JR東海はことし10月1日から、東海道新幹線に完全個室タイプの座席を導入すると発表しました。 【写真を見る】東海道新幹線に“完全個室”の座席 23年ぶりに復活 導入は10月1日 レッグレスト付きのリクライニングシートや調整可能な照明も 個室席には専用WiFiのほか、レッグレスト付きのリクライニングシートや、調整可能な照明などを備えます。1編成あたり2室の導入