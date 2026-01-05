毎熊克哉（38）が5日、東京・ユーロライブで行われた主演映画「安楽死特区」（高橋伴明監督、23日公開）完成披露試写会で「仕事始めの日から、映画に来てもらって」と観客に感謝した。「安楽死特区」は、在宅医で作家の長尾和宏氏の19年の同名小説の映画化作品。「安楽死法案」が可決された近未来の日本が舞台で、毎熊は余命半年と宣告されたラッパー酒匂章太郎を演じた。連続企業爆破事件に関与したとして指名手配され、49年もの