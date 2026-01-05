大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）を前に横綱審議委員会（横審）による稽古総見が６日、国技館内の相撲教習所で行われた。横綱・豊昇龍（立浪）は琴桜（佐渡ケ嶽）、安青錦（安治川）の両大関との申し合い稽古で１７番取って１２勝５敗。「動きを確かめて、いろいろ試してみたけど、いい感じで稽古できた」と納得の表情を浮かべた。新大関・安青錦は、これまで優勝決定戦を含め４戦全敗と苦手にしている。この日は