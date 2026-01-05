大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）を前に横綱審議委員会（横審）による稽古総見が６日、国技館内の相撲教習所で行われた。横綱・豊昇龍（立浪）は琴桜（佐渡ケ嶽）、安青錦（安治川）の両大関との申し合い稽古で１７番取って１２勝５敗。「動きを確かめて、いろいろ試してみたけど、いい感じで稽古できた」と納得の表情を浮かべた。新大関・安青錦は、これまで優勝決定戦を含め４戦全敗と苦手にしている。この日は
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. あさこ スタッフをガチ注意
- 2. 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿
- 3. 独身税 多すぎる負担の重大責任
- 4. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
- 5. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
- 6. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
- 7. バッテリー膨張 Switchが話題
- 8. 高校のトイレで暴行? 動画が拡散
- 9. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
- 10. 暴力動画が拡散 加害生徒を聴取
- 1. 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿
- 2. バッテリー膨張 Switchが話題
- 3. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
- 4. 暴力動画が拡散 加害生徒を聴取
- 5. 自宅敷地に入った男児を暴行か
- 6. サウナ火災 立入検査に店側遅刻
- 7. 生徒暴行「被害者最優先で守る」
- 8. ネイリスト 31日殺害にこだわり?
- 9. 安野貴博党首の資産額 妻も困惑
- 10. 消防職員が男児を首絞めビンタか
- 1. 大阪の「中華街構想」に住民恐怖
- 2. 終電で転落 20歳で手足3本失った
- 3. 母子4人死亡事件 父親は憔悴か
- 4. 乳房はエロい いつから意識変化?
- 5. 自民オワコン化 れいわに負ける
- 6. PayPay取り扱い終了 相次ぐワケ
- 7. 小野田氏は本物の政治家 高評価
- 8. 橋下氏がトドメの一撃 立民撃沈
- 9. 男性の精子の数 半減したと判明
- 10. 「おこめ券なくても買える」批判
- 1. 北朝鮮「野獣的な本性」と米批判
- 2. バラバラに…クマ舐めた末路 米
- 3. 習近平氏 中韓は「日本に勝利」
- 4. トランプ氏、コロンビアへの軍事行動を示唆 ベネズエラへの攻撃に続き
- 5. 韓国の女性芸人 車内で性行為か
- 6. 米大統領が領有に意欲 丁は反発
- 7. ベネズエラ副大統領の姿勢軟化
- 8. 中国、攻撃直前の面会説明せず
- 9. 習近平主席 中韓で対日共闘訴え
- 10. マドゥロ氏、米NY連邦地裁へ到着
- 1. 独身税 多すぎる負担の重大責任
- 2. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
- 3. 「コメは儲かる」と新規参入も
- 4. 「450万返せ」→支払い義務なし
- 5. オーケー、大阪市内へ初出店
- 6. 子ども1人で外出できず 米の治安
- 7. 教育熱心な親ほど大学受験で失敗
- 8. iPhone巡り「棚ボタ」の日本企業
- 9. 定年退職vs2年再雇用 お得なのは
- 10. 老化を防ぐお酒の飲み方とは
- 1. チャンピオンがAmazonで50%OFFに
- 2. 象印「炎舞炊き」新モデル登場
- 3. 医薬品やサプリなどが最大61%OFF
- 4. アンダーアーマーが最大47%OFFに
- 5. iPhoneのキーボード入力をハッカーに送信、パスワード等を盗み出せるLightningケーブルが登場
- 6. Mac mini 安く買う方法を紹介
- 7. 台湾TSMC 2nmプロセス半導体量産
- 8. ペプシでピンボール
- 9. 韓国が勘違いでサイバーテロ攻撃
- 10. "Windows Phone 7"日本登場か
- 11. KDDI初の3G・WiMAX対応Wi-Fi
- 12. スキップしたくない秀逸動画広告
- 13. 世界の「ウェルネス・ツーリズム」10選：あたらしい「観光」
- 14. iPhoneを賢く、便利に使いこなす “意外に使えてない”基本ワザで年末年始を快適に乗り切ろう！
- 15. NTTコムウェア、深層学習技術による画像認識プラットフォーム
- 16. [NAB2017:Shure]Axient Digitalのラインナップを拡充。今後の番組制作を変えるセルフチューニングアンテナ内蔵のマイクロボディーパック型送信機ADX1Mが登場
- 17. [InterBEE2017 ブース動画]会場から動画レポートをお届け！
- 18. 一人旅美女が体験する異国での“監禁生活”―― 映画『ベルリンシンドローム』場面写真 大量解禁［ホラー通信］
- 19. 飛行機に搭乗する際の「待ち時間」は早くならない──その理由は、航空会社の収益構造にあった
- 20. [NAB2018]NHK、NAB2018出展概要を発表。8Kコンテンツ・制作機材を展示
- 1. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
- 2. 青学大・黒田のガッツポーズ、早大監督は理解「ゾーンに入っていたのでは」 大逆転直前の出来事
- 3. 真美子さんの鞄のブランド判明か
- 4. ウルフアロンがプロ2戦目で醜態
- 5. 全国高校サッカー選手権 敗退
- 6. 棚橋弘至 Xで禁断の言葉をポスト
- 7. 高校サッカー「疑惑の判定」波紋
- 8. マンU ルベン・アモリム監督退任
- 9. FC東京 新体制発表会で手応え
- 10. SANADA、新日本プロレスを離脱か
- 11. 箱根駅伝「黒の組織」トレンドに
- 12. マンUがアモリム監督の解任を発表「今が適切な時期」…クラブOBフレッチャー氏が暫定監督に
- 13. スタッド・ランス、2年連続の来日が決定！対戦相手は“日本代表トリオ”の古巣・柏レイソルとガンバ大阪に
- 14. 青山学院大・原晋監督は4年生たちに恒例の“プレゼント” 史上初となる2度目の3連覇「学生が頑張ってくれたおかげ」
- 15. 五輪委会長「絶対失敗できない」
- 16. 落合博満氏 ガチで選んだプロ野球史上最強チームとは 「強烈な印象がある」
- 17. 青学大・黒田のガッツポーズに「問題提起してない」 騒ぎ立てる声に元箱根選手「見守ろうぜ、大人たち」
- 18. 【フェアリーＳ展望】前走快勝のサンアントワーヌが中心も上位は混戦ムード
- 19. ビーチレスリングで永田、中西がエキシビションマッチ
- 20. ミラン対バルセロナ、カウントダウン始まる
- 1. あさこ スタッフをガチ注意
- 2. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
- 3. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
- 4. 水戸・ネイリスト殺害「人間関係」警察に相談
- 5. 情報漏洩? TBS大慌ての深夜対応
- 6. やす子の「恩情つぶし」議論勃発
- 7. 「最弱のキムタク」に意外な反響
- 8. 違法サイト視聴で出演見合わせ
- 9. 漫画家「AIセクハラ投稿」を謝罪
- 10. 濱家のLINE流出「これはヤバい」
- 1. スキニー消えた…愛用者の選択肢
- 2. 乳がんになりやすい人 5つの特徴
- 3. なぜ今？スキニーパンツが再流行
- 4. やはりユニクロのフリースが最強
- 5. 年購入する服12着 変わったこと
- 6. 7キロ痩せた参鶏湯が美味すぎる
- 7. 丸亀製麺が最大50円の値上げ
- 8. セルフでも簡単に！ 【ストレートアイロンの正しい使い方】
- 9. ルルメリー 季節限定チョコ
- 10. 本命行動の一つかも。男性が急に素っ気なくなる“意外な理由”
- 11. GUの新年祭、1月8日まで開催中
- 12. 突然の乳がん宣告 日常が激変
- 13. 「久しぶり〜！」って10歳差の義母登場!? 義父の再婚相手との相性最悪…！嫁としての正しい対応方法は？
- 14. 「イケア(IKEA)」がスイスの山小屋をイメージした限定コレクション『シャレ―2014』を発売
- 15. グッチの新作ジュエリー「バンブー コレクション」から新しいネックレス＆リングが誕生
- 16. 美容に虫除けに・・便利な万能オイルは東南アジア現地調達で！
- 17. 日本人の最も多い誕生月を調査
- 18. 黒田エイミ×エディットフォールル×スタイリストNIMU、ヴィンテージから着想したワンピースやデニムなど
- 19. インドネシアの珍獣 “コモドドラゴン” を見に行こう！
- 20. マットな影色がキーの「ネオグラデ」で立体感増し！抜け感ありのデカ目メイク