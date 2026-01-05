◆全日本バレーボール高校選手権▽男子１回戦清風２―０札幌大谷（５日・東京体育館）２年連続出場となった札幌大谷は、高校総体８強の清風（大阪）に１６―２５、２０―２５のストレートで敗れ、初戦で姿を消した。高いブロックと、バリエーション豊富な攻撃に主導権を奪われた。ＯＰ遠山吹輝主将（３年）は「この春高という舞台で、いつもの練習通りのプレーが出せなかった。相手のブロックだったり、実力が相手の方が上