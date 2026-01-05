広島が５日、マツダスタジアム内の球団事務所で仕事始めを迎えた。松田元オーナーは、２年連続Ｂクラスからの逆襲に向け、２年目を迎える「年男」の佐々木泰内野手に世代を引っ張るような活躍を期待した。５位に沈んだ２５年、新井監督は特に終盤に若手を積極起用して世代交代を図った結果、球団１５年ぶりの借金２０を背負った。中村奨が８年目にして台頭の兆しを見せたものの、それに続く若手がいなかった。「過去を見ても、