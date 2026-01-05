今年、球団創設９０周年を迎える中日は５日、「ドラゴンズ９０周年広報アンバサダー」として、サカナクションのボーカル、山口一郎が就任することを発表した。加藤代表取締役社長から、委嘱状が授与された。父の影響で、幼少期からドラゴンズファン。ナゴヤ球場の外野フェンスには「サカナクション」と自費で広告を掲載した。今回のアンバサダーも、自ら売り込んで実現。会見に出席した山口は「ファンの目線からどういった形で