テクニカルポイント ユーロドル、昨年末の上昇トレンドに変調きたすか確認を 1.1872エンベロープ1%上限（10日間） 1.1820ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.175510日移動平均 1.1740一目均衡表・転換線 1.173421日移動平均 1.1699一目均衡表・基準線 1.1685現値 1.1665100日移動平均 1.1648ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.1645一目均衡表・雲（上限）