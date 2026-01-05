【これからの見通し】年明けはドル買い優勢にスタート、ドル円１５７円台前半 ２０２６年の為替相場は、ドル買い優勢にスタートしている。昨年末からのドルじり高の動きの延長線上にある。ドル円は157円台乗せ、ユーロドルは1.16台に軟化、ポンドドルは1.34台前半から大台割れをうかがっている。ドル指数は21日線を上回っており、昨年11月以降の低下傾向に変化がみられている。次に、200日線を上回るのどう