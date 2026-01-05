ドルがほぼ全面高＝東京為替概況 ドルがほぼ全面高となった。朝方は円安が優勢。ドル円は週明けオセアニア市場での156円66銭を安値に、仲値にかけて157円20銭台まで上昇した。先週の市場では157円00銭前後で上値が重くなる場面が見られたが、週明けの市場であっさりと157円台に乗せた。日経平均が寄り付きから堅調に推移し、前場には1,400円超の上昇となる場面が見られる中で、一部リスク選好の動きなどが意識された。一方、