３日、中国考古博物館の体験コーナーで編鐘（へんしょう）のレプリカを鳴らす子ども。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月5日】中国北京市の中国考古博物館は連日、新年の休日を過ごす大勢の来館者でにぎわっている。同博物館では趣向を凝らした展示やさまざまな講座を設けることで、来館者が文化財を通じて歴史を学び、文明を肌で感じられるようにしている。３日、中国考古博物館で文化財をスケッチする来館者。（北京＝