５日、マーティン首相（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京1月5日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は5日午前、中国を公式訪問したアイルランドのマーティン首相と北京の人民大会堂で会見した。５日、北京の人民大会堂で行われた会見の様子。（北京＝新華社記者／燕雁）