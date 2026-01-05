洞窟内で測量訓練を行う宇宙飛行士。（２０２５年１２月撮影、重慶＝新華社配信）【新華社重慶1月5日】中国重慶市武隆区の洞窟で行われていた宇宙飛行士の訓練がこのほど、約1カ月にわたるプログラムを無事終了した。28人の宇宙飛行士が参加した。中国初となる今回の洞窟訓練は、中国宇宙飛行士科学研究訓練センターが中心となり実施したもので、環境モニタリングや洞窟内の測量・作図、宇宙・地上間の通信を想定したシミュレ