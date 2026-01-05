俳優の勝村政信が５日、Ｘを更新。４日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演した反響の大きさをつぶやいた。勝村は「豊臣兄弟！」で、横川甚内を演じた。横川は織田家の台所方だったが、実は信長暗殺を企てる斎藤義龍（ＤＡＩＧＯ）が放ったスパイだった。それを見抜いた小一郎（のちの豊臣秀長、仲野太賀）が斬りかかられるが、兄の藤吉郎（池松壮亮）が、仲が良かったはずの横川を迷い無く斬り殺す。ネットで