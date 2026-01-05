高市首相は５日の年頭記者会見で、２３日召集予定の通常国会で衆院解散に踏み切る可能性を問われ、「国民に物価高対策や経済対策の効果を実感してもらうことが大切だ。目の前の課題に懸命に取り組んでいる」と述べるにとどめた。政権運営にあたって「政治の安定」を重視する考えを示し、「日本維新の会との連立合意を基礎としつつ、国民民主党をはじめとする野党にも協力を呼びかけていく」と語った。安定的な皇位継承に向けた