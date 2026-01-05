仕事始めで、職員に向けてあいさつするJOCの橋本聖子会長＝5日、東京都新宿区日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長は新年仕事始めの5日、東京都新宿区の「日本オリンピックミュージアム」で職員に向けてあいさつし、2月に迫ったミラノ・コルティナ冬季五輪や9月開幕の愛知・名古屋アジア大会を念頭に「絶対に失敗は許されない年。一生懸命、命懸けで頑張っていく」と強い決意を口にした。特に自国開催のアジア大会は、